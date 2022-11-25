Крупное ДТП произошло на Третьем транспортном кольце в Москве

Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле (внешняя сторона ТТК). Об этом в своём Telegram-канале сообщил Дептранс Москвы.

СМИ: В Крыму 17 человек пострадали в ДТП с военным грузовиком

По данным ведомства, в результате были заблокированы две полосы из трёх, движение на месте ДТП затруднено, водителей призвали объезжать этот участок.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - добавили в Дептрансе.

Ранее на Новогиреевской эстакаде на востоке Москвы 12 автомобилей столкнулись из-за скользкой дороги, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ПроисшествияДтп В МосквеМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры