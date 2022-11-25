Крупное ДТП произошло на Третьем транспортном кольце в Москве
Несколько автомобилей столкнулись в Лефортовском тоннеле (внешняя сторона ТТК). Об этом в своём Telegram-канале сообщил Дептранс Москвы.
По данным ведомства, в результате были заблокированы две полосы из трёх, движение на месте ДТП затруднено, водителей призвали объезжать этот участок.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - добавили в Дептрансе.
Ранее на Новогиреевской эстакаде на востоке Москвы 12 автомобилей столкнулись из-за скользкой дороги, сообщает RT.
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