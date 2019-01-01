Крупнейший в Европе океанариум загорелся в Валенсии. Видео

Серьёзный пожар произошёл сегодня в крупнейшем в Европе океанариуме, расположенном в испанском городе Валенсия. Как пишут «Дни.ру», задымление началось в отсеке, где содержатся акулы. Через несколько минут из здания уже валили густой дым. Пламя охватило архитектурный комплекс «Город искусств и наук». В сети появились видео ЧП.