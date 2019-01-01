Крупнейший в Европе океанариум загорелся в Валенсии. Видео
Серьёзный пожар произошёл сегодня в крупнейшем в Европе океанариуме, расположенном в испанском городе Валенсия. Как пишут «Дни.ру», задымление началось в отсеке, где содержатся акулы. Через несколько минут из здания уже валили густой дым. Пламя охватило архитектурный комплекс «Город искусств и наук». В сети появились видео ЧП.
Пожарные эвакуировали из океанариума в общей сложности около двух тысяч человек. Справиться с огнём удалось примерно за полчаса. По предварительным данным, никто из посетителей и обитателей океанариума не пострадал. Следователи выясняют причины возгорания.
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