В Турции 22 человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом

Пассажирский автобус опрокинулся в овраг в районе Доганлар в провинции Малатья в Турции, более 20 человек пострадали. Об этом сообщает телеканал NTV.

Транспортное средство следовало из курортного Бодрума в провинцию Ван. На место ДТП направили бригады скорой помощи, спасателей, полицию, жандармерию и пожарную охрану.

По данным NTV, в аварии пострадали 22 человека. Трое получили серьезные травмы.

Ранее в турецкой провинции Мугла автобус с туристами столкнулся с несколькими автомобилями, в результате ДТП погибли два человека, еще 28 получили травмы, напоминает «Свободная пресса».

