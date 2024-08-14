В Турции 22 человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
Пассажирский автобус опрокинулся в овраг в районе Доганлар в провинции Малатья в Турции, более 20 человек пострадали. Об этом сообщает телеканал NTV.
Транспортное средство следовало из курортного Бодрума в провинцию Ван. На место ДТП направили бригады скорой помощи, спасателей, полицию, жандармерию и пожарную охрану.
По данным NTV, в аварии пострадали 22 человека. Трое получили серьезные травмы.
Ранее в турецкой провинции Мугла автобус с туристами столкнулся с несколькими автомобилями, в результате ДТП погибли два человека, еще 28 получили травмы, напоминает «Свободная пресса».
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