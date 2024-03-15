Кровля обрушилась в центре реабилитации в Челябинске

Четыре человека пострадали в результате обрушения кровли в Центре социально-трудовой реабилитации для лиц без определённого места жительства в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.

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В ведомстве рассказали, что обрушение произошло «из-за снеговой нагрузки». Здание самостоятельно покинули 26 человек.

«Погибших нет. Сотрудниками МЧС РФ спасено из-под завала четыре человека, они переданы сотрудникам медпомощи», - указали в сообщении.

Прокуратура Челябинской области проводит проверку.

Ранее в Татарстане в школе из-за схода снежной массы произошло обрушение металлической конструкции, тяжёлые травмы получила 16-летняя девочка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧС РФСнегОбрушениеЧелябинск

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