Кровля обрушилась в центре реабилитации в Челябинске
Четыре человека пострадали в результате обрушения кровли в Центре социально-трудовой реабилитации для лиц без определённого места жительства в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МЧС.
В ведомстве рассказали, что обрушение произошло «из-за снеговой нагрузки». Здание самостоятельно покинули 26 человек.
«Погибших нет. Сотрудниками МЧС РФ спасено из-под завала четыре человека, они переданы сотрудникам медпомощи», - указали в сообщении.
Прокуратура Челябинской области проводит проверку.
Ранее в Татарстане в школе из-за схода снежной массы произошло обрушение металлической конструкции, тяжёлые травмы получила 16-летняя девочка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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