Кровля горящего гипермаркета «Лента» обрушилась в Томске
Кровля горящего гипермаркета «Лента» в Томске обрушилась на площади три с половиной тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.
По данным источника площадь пожара составляет пять тысяч квадратных метров.
Возгорание произошло примерно в 11 утра по московскому времени на улице Елизаровых, дом 13. Отмечается, что с той стороны здания, где виднеется столб дыма, расположен горячий цех, в котором готовят и продают еду.
Сообщается, что на месте происшествия работают пожарные.
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