Кровля горящего гипермаркета «Лента» обрушилась в Томске

Кровля горящего гипермаркета «Лента» в Томске обрушилась на площади три с половиной тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС РФ.

По данным источника площадь пожара составляет пять тысяч квадратных метров.

Торговый центр «Лента» загорелся в Томске

Возгорание произошло примерно в 11 утра по московскому времени на улице Елизаровых, дом 13. Отмечается, что с той стороны здания, где виднеется столб дыма, расположен горячий цех, в котором готовят и продают еду.

Сообщается, что на месте происшествия работают пожарные.

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ФОТО: Скрин с видео
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