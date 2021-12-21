Торговый центр «Лента» загорелся в Томске
В Томске на улице Елизаровых, дом 13 загорелся гипермаркет «Лента». Об этом сообщает информационное агентство РИА Томск со ссылкой на источник в МЧС.
Возгорание произошло примерно в 11 утра по московскому времени. По данным источника, на некоторых улицах города чувствуется едкий запах дыма.
Заезд на парковку у гипермаркета закрыт. Как сообщили в агентстве, с той стороны здания, где виднеется столб дыма, расположен горячий цех, в котором готовят и продают еду.
В пресс-службе ведомства уточнили, что пожарные уже прибыли на место происшествия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru