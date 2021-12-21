Торговый центр «Лента» загорелся в Томске

В Томске на улице Елизаровых, дом 13 загорелся гипермаркет «Лента». Об этом сообщает информационное агентство РИА Томск со ссылкой на источник в МЧС.

Возгорание произошло примерно в 11 утра по московскому времени. По данным источника, на некоторых улицах города чувствуется едкий запах дыма.

Корпус «Проворного» не поврежден при пожаре на верфи в Петербурге

Заезд на парковку у гипермаркета закрыт. Как сообщили в агентстве, с той стороны здания, где виднеется столб дыма, расположен горячий цех, в котором готовят и продают еду.

В пресс-службе ведомства уточнили, что пожарные уже прибыли на место происшествия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Скрин с видео
ТЕГИ:МагазиныТомскПожар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры