Торговый центр «Лента» загорелся в Томске

В Томске на улице Елизаровых, дом 13 загорелся гипермаркет «Лента». Об этом сообщает информационное агентство РИА Томск со ссылкой на источник в МЧС.

Возгорание произошло примерно в 11 утра по московскому времени. По данным источника, на некоторых улицах города чувствуется едкий запах дыма.