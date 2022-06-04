Кровля административного здания загорелась в центре Тюмени

Пожар произошел в административном здании в центре Тюмени, площадь возгорания составила 600 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

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«В 08:33 поступило сообщение о пожаре в административном здании по адресу: Тюмень, улица Ялуторовская, 33. Здание трехэтажное размерами 20 на 150 м. Горит кровля», — цитирует сообщение ТАСС.

Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника Единого центра оперативного реагирования Тюмени, огонь вспыхнул на территории автобазы областной думы, было эвакуировано около 30 транспортных средств.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарТюмень
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