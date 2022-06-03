Обошлось: Хроника сильного пожара в бизнес-центре на западе Москвы

«Людей на крыше я не видел и не слышал, но в момент пожара был сильный дождь, поэтому, возможно, людей просто было не слышно. Когда я выходил, паники у людей не было», — уточнил Сидоров. При этом некоторые работники из бизнес-центра утверждают, что пожарные выходы в здании были заблокированы.

Сотрудник одной из компаний в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» Владимир заявил NEWS.ru, что часть фасада здания выгорела до бетона.

«Фасад выгорел полностью достаточно быстро. Сверху, когда вышли, падали куски горящего фасада. И с левой стороны всё горело. С нами всё в порядке, вышли быстро. Надеемся, что наш офис не пострадал, хотя проводка, электричество, коммуникации загорелись, будем смотреть, — рассказал Владимир.

Всего в тушении было задействовано три пожарных вертолёта Ка-32, свыше 340 человек и около 100 единиц техники. На место происшествия прибыли недавно назначенный министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков и его заместитель Илья Денисов.