Обошлось: Хроника сильного пожара в бизнес-центре на западе Москвы
Масштабный пожар возник сегодня на западе российской столицы. Загорелось здание бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» на улице Горбунова. Огонь охватил площадь более 1000 квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило в 09:31. Ему был присвоен максимальный, пятый ранг.
На видеокадрах с началом пожара видно, что сперва загорелась обшивка возле главного входа, затем огонь перекинулся на первые четыре этажа здания и стал распространяться дальше.
По данным МЧС предварительно пострадали два человека, 120 - эвакуированы, 11 - спасены с помощью спецустройств. Информацию о пострадавших подтвердила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.
«На данный момент было всего два обращения за медицинской помощью. Одно отравление продуктами горения, не угрожающее жизни. Пациент доставлен в НИИ скорой помощи им Склифосовского, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Один человек обратился с ожогом кисти - помощь оказана на месте, от госпитализации пациент отказался. Всего мы развернули медицинскую группировку из 19 карет скорой помощи и одного вертолета. На данный момент было всего два обращения за медицинской помощью», - рассказал заммэра.
Скорая помощь и пожарные приехали на место очень быстро после срабатывания пожарной сигнализации в бизнес-центре. Об этом рассказал «Ленте.ру» владелец кафе в БЦ Дмитрий Сидоров.
«Пожарную сигнализацию было слышно. После этого было видно, как люди стали эвакуироваться. Я тоже проследовал к выходу. По пути увидел, что горит входная группа бизнес-центра. Вышел на улицу через боковой выход. Оглянулся и увидел, что БЦ горит. Было видно около десяти машин скорой и около десяти пожарных. Чуть позже прилетели вертолеты пожарной службы».
По словам очевидца, с улицы было видно, как огонь поднимался вверх.
«Людей на крыше я не видел и не слышал, но в момент пожара был сильный дождь, поэтому, возможно, людей просто было не слышно. Когда я выходил, паники у людей не было», — уточнил Сидоров. При этом некоторые работники из бизнес-центра утверждают, что пожарные выходы в здании были заблокированы.
Сотрудник одной из компаний в БЦ «Гранд Сетунь Плаза» Владимир заявил NEWS.ru, что часть фасада здания выгорела до бетона.
«Фасад выгорел полностью достаточно быстро. Сверху, когда вышли, падали куски горящего фасада. И с левой стороны всё горело. С нами всё в порядке, вышли быстро. Надеемся, что наш офис не пострадал, хотя проводка, электричество, коммуникации загорелись, будем смотреть, — рассказал Владимир.
Всего в тушении было задействовано три пожарных вертолёта Ка-32, свыше 340 человек и около 100 единиц техники. На место происшествия прибыли недавно назначенный министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков и его заместитель Илья Денисов.
Огонь уже локализован. Идёт проверка здания, где могут находиться заблокированные люди. МЧС распространило видео изнутри бизнес-центра.
Интересно, что совладелица управляющей компании «Плаза Девелопмент ГРУПП», которой принадлежит бизнес-центр, Елена Матусевич спустя 2,5 часа после начала пожара еще не знала, что происходит. В разговоре с корреспондентом «Readovka» она призналась, что ничего не знает об этом:
«— А когда это случилось, этот пожар? — А вы не в курсе? — Нет!».
По словам Матусевич, всеми оперативными вопросами занимается управляющий, который не выходил с ней на связь.
Правоохранительные органы и пожарные рассматривают несколько причин пожара, не исключён даже поджог. Такую версию озвучил РИА Новости представитель экстренных служб Москвы.
В то же время, в штабе пожаротушения сообщили, что причиной ЧП стало короткое замыкание. Электропроводка загорелась из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения.
Наконец, мэр Москвы Сергей Собяни объявил, что пожар в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» потушили. Для восстановления движения проезд в наземном транспорте в этом районе сделали бесплатным.
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