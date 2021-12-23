«Критическое». Саратовские врачи рассказали о состоянии найденной в овраге девочки

В пресс-службе областного Минздрава рассказали, что несовершеннолетняя была бортом санавиации доставлена в Саратов, врачи делают всё возможное для спасения её жизни.

«Девочка находится в критическом состоянии. Врачи прикладывают, можно сказать, героические усилия, чтобы сохранить жизнь ребёнка. Пока врачи не делают прогнозов», — добавили в региональном ведомстве.

Ранее в селе Прокудино в овраге обнаружили мальчика 2013 года рождения и девочку 2016 года рождения. Мальчик умер до прибытия врачей, девочку госпитализировали, сообщает RT.

