«Критическое». Саратовские врачи рассказали о состоянии найденной в овраге девочки
Пятилетняя девочка, найденная в овраге в селе Прокудино Атарского района Саратовской области, находится в критическом состоянии, сообщает NEWS.ru.
В пресс-службе областного Минздрава рассказали, что несовершеннолетняя была бортом санавиации доставлена в Саратов, врачи делают всё возможное для спасения её жизни.
«Девочка находится в критическом состоянии. Врачи прикладывают, можно сказать, героические усилия, чтобы сохранить жизнь ребёнка. Пока врачи не делают прогнозов», — добавили в региональном ведомстве.
Ранее в селе Прокудино в овраге обнаружили мальчика 2013 года рождения и девочку 2016 года рождения. Мальчик умер до прибытия врачей, девочку госпитализировали, сообщает RT.
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