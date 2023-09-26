Криптоэксперт Каминский сравнил Битмаму с Блиновской: могли пострадать 50 человек

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве предпринимательницу Валерию Федякину, известную как Битмама и «королева криптовалют». Следствие полагает, что она работает с криптообменниками: получает от клиентов наличные и выводит их за границей с доплатой. В частности, Федякина взяла у знакомого 7 млрд рублей наличными с обещанием обменять их за границей и вернуть с бонусом в 1% от всей суммы, однако обещанное так и не выполнила. Каминский назвал Федякину довольно известным человеком в среде криптообменников.

«Имеются в виду средние и крупные обменники. Схему с бонусом в 1% Битмама продвигала довольно долго, не год и не два. На рынке криптовалют ее все знали, многие с ней работали, пересекались, ее репутация, доверие к ней выстраивались годами. Думаю, то, что она взяла 7 млрд рублей у одного физического лица, — не совсем правда. Насколько мне известно, довольно много обменников давало ей деньги под схемы прокрутки с выдачей через драгметаллы. Предполагаю, что в этом деле найдется как минимум 50 пострадавших, но есть вопрос, захотят ли они это афишировать. Поскольку криптовалюты в России — до сих пор темная сфера, никак законодательно не регулируемая, большая часть обменников попробуют вернуть свои деньги в “понятийных” или “серых” зонах», — сказал Каминский.

Собеседник НСН также заявил, что Федякину нельзя сравнить с обвиняемой в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег блогером Еленой Блиновской.

«Они находятся в разных категориях. Если Блиновская вела свои марафоны для простых людей, желавших что-то изменить в своей жизни, то стратегия Битмамы была совсем иная. Ее интересовали именно обеспеченные люди, luxury жизнь, в которую она также была вхожа. В случае с Федякиной скорее “богатые тоже плачут”, чем “с миру по нитке”. Блиновская была брендом, а Битмаму вряд ли интересовали люди, которые с зарплаты на часть средств покупают криптовалюту», — добавил криптоэксперт.

Каминский также рассказал, как уберечь свои средства от мошенников.

«В российском сегменте криптовалюты довольно много мошенников и множество схем обмана людей, от банальных до очень изощренных. Чтобы не попасться на их удочку, нужно всегда контролировать свои средства: знать, кому и почему вы их отдаете и когда получите. За последние семь лет не проходит и года, чтобы какой-то человек из этой сферы не украл огромную часть средств. Обезопасить себя на 100% сложно, но есть крупные и средние обменники, которые дорожат своей репутацией. Поскольку схема крипторынка вообще никак не зарегулирована, у нее есть свои интересанты: в погонах, политические и так далее. Все вопросы решаются ими, хотя и довольно дорогими путями. Для простого человека с зарплатой 50 тысяч вход в этот рынок более рискован, чем для того, который хочет загрузить туда миллион-другой и будет более тщательно выбирать, кому отдать свои деньги. Нужно читать больше информации про рынок криптовалюты, разбираться и погружаться в это. И помнить, что все, что сулит быстрые прибыли из ничего, — это мошенничество», — подытожил он.

Ранее Каминский заявил, что все идет к тому, что скоро в России появятся банки, в которых можно будет легально обменять криптовалюту на рубли. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

