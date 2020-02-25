Двух детей унесло штормом в открытое море в Сочи
25 февраля 202021:59
В Сочи идет операция по поиску и спасению двух подростков, которые были унесены штормом в открытое море. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.
Инцидент произошел в поселке Лазаревское. По данным агентства, дети планировали перейти реку Псезуапсе, однако их унес в море поток воды. Отмечается, что на море шторм силой 4-5 баллов, в связи с чем поиски ведутся только на берегу.
При этом в администрации города агентству сообщили, что точной информации о попадании детей в открытое море нет.
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