Двух детей унесло штормом в открытое море в Сочи

В Сочи идет операция по поиску и спасению двух подростков, которые были унесены штормом в открытое море. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МЧС.

Инцидент произошел в поселке Лазаревское. По данным агентства, дети планировали перейти реку Псезуапсе, однако их унес в море поток воды. Отмечается, что на море шторм силой 4-5 баллов, в связи с чем поиски ведутся только на берегу.

При этом в администрации города агентству сообщили, что точной информации о попадании детей в открытое море нет.

