Криминалисты РФ не нашли в организме Навального ядов при экспертизе

Эксперты - криминалисты в России не нашли в организме Алексея Навального каких-либо следов ядовитых либо отравляющих веществ. Об этом рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах. Также не было обнаружено ничего подобного в вещах оппозиционера.

В рамках доследственной проверки было проведено несколько профильных экспертиз. По данным источника, Навальному был поставлен основной диагноз - нарушение углеводного обмена, а сопутствующий – панкреатит (воспаление поджелудочной железы), уточняет Ura.ru.

Ранее сегодня представитель федерального правительства Германии озвучил версию, согласно которой Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Его следы в организме россиянина обнаружили эксперты из лаборатории Бундесвера.

Алексей Навальный находится сейчас в берлинской клинике Charite, куда был переправлен из омской больницы, в которую попал после резкого ухудшения состояния здоровья в самолете по пути из Томска в Москву.

