«Криминал или нелепица?»: Вассерман о суде над вебкамщицей из Екатеринбурга

Депутат Госдумы и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман в интервью НСН усомнился, что публикацию откровенного контента в закрытых Telegram-каналах можно назвать распространением порнографии.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге будут судить 24-летнюю вебкам-модель, которой грозит шесть лет тюрьмы за ведение двух Telegram-каналов с откровенными роликами с ее участием. Подписка на каналы была платной, при этом девушке удалось заработать всего 10 тысяч рублей. Вассерман указал на тонкую грань в подобных вопросах.