«Криминал или нелепица?»: Вассерман о суде над вебкамщицей из Екатеринбурга
Публикация на закрытых ресурсах эротических фото и видео находится «на грани» из-за сложности трактовок, сказал в эфире НСН Анатолий Вассерман.
Депутат Госдумы и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вассерман в интервью НСН усомнился, что публикацию откровенного контента в закрытых Telegram-каналах можно назвать распространением порнографии.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге будут судить 24-летнюю вебкам-модель, которой грозит шесть лет тюрьмы за ведение двух Telegram-каналов с откровенными роликами с ее участием. Подписка на каналы была платной, при этом девушке удалось заработать всего 10 тысяч рублей. Вассерман указал на тонкую грань в подобных вопросах.
«Сейчас такое находится на грани, есть разные трактовки данной ситуации. Если бы решение зависело от меня, я бы счел, что закрытый ресурс - это не распространение в строгом смысле слова. Как правило, под распространением подразумевают доведение до неопределенно широкого круга лиц. А тут и с неопределенностью, и с шириной круга возникают вопросы. До подробного изучения дела я не могу однозначно сказать: адекватное ей грозит наказание или это полная нелепица. У нас отношение к эротическому контексту довольно сложное. Там есть много категорий, оцениваемых совершенно по-разному», - отметил интеллектуал.
При этом Вассерман объяснил, какие виды «обнаженки» его не пугают.
«Лично я не вижу ничего страшного ни в каких видах обнаженки или порнографии, если это совершается по взаимному осознанному согласию. Это для меня не криминал, но далеко не все в российском обществе разделяют мое мнение. У меня вообще взгляд на эту тему нетрадиционный, поскольку я еще в юности отказался от какой-либо практики на этом направлении. Теорию изучаю, но с практикой ее соотнести не могу. Лично мне все это кажется не страшным», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что популярная OnlyFans-модель Софи Рейн купила частный самолет за 35 миллионов долларов на донаты подписчиков, напоминает «Радиоточка НСН».
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