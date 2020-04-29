Кредитные данные 12 млн россиян появились на продажу в сети
Личные данные 12 миллионов граждан России, оформлявших микрозаймы, выставлены на продажу в интернете. Как передает РБК, масштабная база включает паспортные данные, телефоны, адреса электронной почты, а также информацию об электронных кошельках.
Причём в записи о каждом клиенте указана ссылка на сайт, благодаря которому пользователь «пришёл» за кредитом. Чаще всего это конкретный финансовый маркетплейс, который даёт возможность подобрать и оформить кредитные продукты.
В самой компании уточнили, что отмеченный в базе данных код принадлежит одному из её партнеров. Предположительно, именно в этой микрофинансовой организации произошла утечка. Однако назвать её компания отказалась.
Как отмечает РИА ФАН, полученные данные теоретически позволяют мошенникам оформлять онлайн-займы. Правда, для этого нужен СНИЛС, которого в базе нет.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
99 399+5 841 / сут.
Умерли
972+105 / сут.
Выздоровели
10 286+1 830 / сут.
- Бывшего личного пилота Путина нашли мертвым в Москве
- Таджикистан намерен запретить русифицировать имена и фамилии
- В Кремле рассказали, когда заберут у регионов широкие полномочия
- В Кремле не знают дату окончания пандемии COVID-19
- Мишустин не смог назвать точную дату открытия российских границ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru