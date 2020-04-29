Кредитные данные 12 млн россиян появились на продажу в сети

Личные данные 12 миллионов граждан России, оформлявших микрозаймы, выставлены на продажу в интернете. Как передает РБК, масштабная база включает паспортные данные, телефоны, адреса электронной почты, а также информацию об электронных кошельках.

Причём в записи о каждом клиенте указана ссылка на сайт, благодаря которому пользователь «пришёл» за кредитом. Чаще всего это конкретный финансовый маркетплейс, который даёт возможность подобрать и оформить кредитные продукты.