Кражи стали самыми распространёнными преступлениями в России
Дела о кражах поступали в российские суды чаще прочих в 2021 году - 210 570 материалов или почти 27% от общего числа. Об этом говорится в исследовании Судебного департамента при Верховном суде РФ.
Вторыми «по популярности» в прошлом году стали преступления, связанные с приобретением, хранением и сбытом наркотиков – 81 029 дел (10,3%). Третье место в списке у материалов, связанных с нарушениями Правил дорожного движения – 78 596 дел (10,04%).
Ранее полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц, после ДТП с участием двух автобусов в Воронежской области, сообщает RT.
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