Кражи стали самыми распространёнными преступлениями в России

Вторыми «по популярности» в прошлом году стали преступления, связанные с приобретением, хранением и сбытом наркотиков – 81 029 дел (10,3%). Третье место в списке у материалов, связанных с нарушениями Правил дорожного движения – 78 596 дел (10,04%).

Ранее полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц, после ДТП с участием двух автобусов в Воронежской области, сообщает RT.

