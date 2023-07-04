Красноярского подростка осудили на шесть лет за попытку поджога военкомата

Подростка задержали летом прошлого года возле военкомата. При нем обнаружили 14 бутылок с горючим. Сообщается, что на преступление его подтолкнул главарь неонацистской группировки лидер неонацистской группировки «Маньяки Культ Убийства» («М.К.У.») (запрещенная в России экстремистская и террористическая организация), украинец Егор Краснов.

Ранее в подмосковной Балашихе задержали пять человек, планировавших совершить теракт. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

