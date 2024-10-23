В ЯНАО ученик пришел в школу с пневматическим пистолетом и выстрелил
Ученик одной из школ города Губкинский принес в образовательное учреждение пневматический пистолет и выстрелил из него, попав в ногу сверстнику, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило управление Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Инцидент произошел 22 октября.
«В одной из школ ученик, демонстрируя другим школьникам принесенный с собой пневматический пистолет, произвел выстрел. Пулей причинен ушиб пальца на ноге несовершеннолетнему потерпевшему», — указали в Следкоме.
Правоохранители установят обстоятельства ЧП и дадут юридическую оценку действиям либо бездействию руководства и охраны школы.
Ранее в Киргизии школьник случайно ранил младшего брата, выстрелив из пневматической винтовки, пострадавшего ребенка доставили в больницу, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru