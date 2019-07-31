Красноярский глава предложил привлекать к тушению пожаров ученых

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что для тушения лесных пожаров необходимо привлекать ученых. По его мнению, это повысит эффективность борьбы с огнем. Такое предложение Усс озвучил во время совещания, которое проводил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в Красноярске. Губернатор полагает, что ученых, а также экологов и общественность нужно включать в оперативные штабы.

Медведев назвал ситуацию с лесными пожарами в Сибири и на дальнем Востоке сложной. В Красноярском крае, Иркутской области, а также Республике Саха (Якутия) и Бурятии, где в совокупности пылают сотни тысяч гектаров тайги, объявлен режим ЧС.

Директор Всероссийского института природы, кандидат биологических наук, заслуженный эколог РФ Андрей Пешков во время пресс-конференции НСН заявил, что последствия сибирских пожаров для экологии катастрофичны.

