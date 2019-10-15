Красноярских «мажоров» задержали после избиения мужчины до смерти

В Красноярском крае задержаны двое подозреваемых в жестоком избиении местного жителя, в результате которого тот впал в кому и скончался в больнице, сообщает телеканал «360». История вызвала огромный общественный резонанс в связи с тем, что один из предполагаемых преступников – якобы сын экс-судьи и председателя Емельяновского поселкового совета депутатов.

31-летний мужчина был избит знакомыми еще 15 сентября. При этом часть экзекуции проходила прямо в квартире потерпевшего. Там же предполагаемый сын судьи снял видео со своим участием, на котором он гримасничал и показывал язык.

Пострадавший мужчин был госпитализирован, впал в кому и спустя 22 дня скончался, не приходя в сознание. При этом вплоть до того, как эта история попала в соцсети, ни один из подозреваемых не был задержан.

Как отмечает Life.ru, начала служебная проверка, которая должна объяснить причины чересчур лояльного отношения правоохранителей к подозреваемым в тяжком преступлении.

В свою очередь председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело под личный контроль. Он поручил проверить, связано ли незадержание подозреваемых со связями их родителей, передает RT.

