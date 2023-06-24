Краевой оперштаб назвал провокацией сообщения о планах по захвату Краснодара
24 июня 202318:48
Оперштаб Краснодарского края назвал провокациям сообщения о планах по захвату краевого центра бойцами «Вагнера». Об этом говорится в их Telegram-канале.
Сообщения о захватах здания и планов по захвату центра - фейки, отметили в оперштабе. Отмечается, что на данный момент ситуация в Краснодаре стабильная и спокойная, происшествий в пригороде не зафиксировано.
Ранее днем СМИ сообщили, что на въездах в Москву установили блокпосты с гранатометом. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru