Краевой оперштаб назвал провокацией сообщения о планах по захвату Краснодара

Оперштаб Краснодарского края назвал провокациям сообщения о планах по захвату краевого центра бойцами «Вагнера». Об этом говорится в их Telegram-канале.

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Сообщения о захватах здания и планов по захвату центра - фейки, отметили в оперштабе. Отмечается, что на данный момент ситуация в Краснодаре стабильная и спокойная, происшествий в пригороде не зафиксировано.

Ранее днем СМИ сообщили, что на въездах в Москву установили блокпосты с гранатометом. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Privet-Rostov.ru
ТЕГИ:Краснодарский КрайЧВК "Вагнер"

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