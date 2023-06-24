Краевой оперштаб назвал провокацией сообщения о планах по захвату Краснодара

Сообщения о захватах здания и планов по захвату центра - фейки, отметили в оперштабе. Отмечается, что на данный момент ситуация в Краснодаре стабильная и спокойная, происшествий в пригороде не зафиксировано.

Ранее днем СМИ сообщили, что на въездах в Москву установили блокпосты с гранатометом. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

