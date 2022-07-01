Кота в Красноярске «арестовали» из-за его хозяйки
Суд в Красноярске постановил вернуть кота по кличке Русский Бэтмен его владелице, которая потеряла питомца во время переезда на улице Гусарова, а потом начала тяжбу с приютом, в который его поместили. Об этом говорится в Telegram-канале судов Красноярского края.
Иск был рассмотрен в судебном участке 76 Свердловского района города.
Истец потребовала от суда наложить меры на своего кота породы курильский бобтейл. Его обнаружила одна из жительниц Красноярска и оправила в приют. Позже владелица нашла животное через зоозащитников и попыталась забрать его домой, но хозяйка приюта кота ей не отдавала.
При этом женщина, опасаясь за жизнь своего питомца, который, по ее мнению, мог подхватить инфекцию, обратилась в суд с иском об изъятии кота из приюта и в период рассмотрения иска потребовала у ведомства наложить на животное «арест». Хозяйка также попросила передать ей его на ответственное хранение.
Исполняющая обязанности мирового судьи так и сделала. Теперь до рассмотрения иска кот находится дома со своей хозяйкой.
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