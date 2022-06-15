Медведев показал своего кота, ждущего новые санкции от «дедушки Джо»
Бывший президент России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял ограничительные меры Соединенных Штатов.
Он считает, что их авторы сами теперь ищут способы обхода ограничений. Политик к своему посту в Telegram-канале выложил фотографию своего кота Дорофея в ожидании очередных рестрикций от «дедушки Джо».
Зампред пояснил, что без России жители стран, вводящих санкции, останутся без еды, удобрений, газа, тепла, металлов для выпуска машин. А европейские и американские атомные электростанции смогут обеспечить топливом только 20-40% своего населения.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил, что только намерение Запада отказаться от российских энергоресурсов «уже крайне негативно сказывается на миллионах европейцев».
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