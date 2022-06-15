Медведев показал своего кота, ждущего новые санкции от «дедушки Джо»

Бывший президент России, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял ограничительные меры Соединенных Штатов.

Медведев предрёк увеличение масштабов энергетического кризиса в Европе

Он считает, что их авторы сами теперь ищут способы обхода ограничений. Политик к своему посту в Telegram-канале выложил фотографию своего кота Дорофея в ожидании очередных рестрикций от «дедушки Джо».

Зампред пояснил, что без России жители стран, вводящих санкции, останутся без еды, удобрений, газа, тепла, металлов для выпуска машин. А европейские и американские атомные электростанции смогут обеспечить топливом только 20-40% своего населения.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ заявил, что только намерение Запада отказаться от российских энергоресурсов «уже крайне негативно сказывается на миллионах европейцев».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииДмитрий Медведев
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