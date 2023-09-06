Кота-наркокурьера поймали в исправительной колонии под Иваново
Попытку передачи наркотиков с помощью кота заключенным, отбывающим наказание в исправительной колонии №4 в Ивановской области, предотвратили сотрудники исправительного учреждения. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу УФСИН по региону.
Отмечается, что кот-наркокурьер был обнаружен на КПП по пропуску транспорта. В его ошейнике нашли шесть свертков с предположительно наркотическим веществом, в котором после проведения экспертизы были найдены N-метилэфедрон и метадон.
Сообщается, что на место происшествия вызваны сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сотрудники правоохранительных органов взяли под стражу в Новосибирской области двоих местных жителей, собиравшихся распространить шесть килограммов кокаина и 40 килограммов гашиша. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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