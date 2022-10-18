Космонавт Артемьев сбил пешехода

«ДТП произошло в понедельник вечером в условиях ограниченной видимости на плохо освещенной дороге вне зоны пешеходного перехода, Олег Артемьев не заметил переходившего дорогу человека. <...> Артемьев был трезв. На место ДТП он вызвал врачей и оказал первую помощь пострадавшему», — говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали в Щелково с переломами. Роскосмос и ЦПК оказывают ему и его семье всю необходимую помощь.

Олег Артемьев вернулся с Международной космической станции 29 сентября, напоминает телеканал «360». На Землю вернулись также космонавты Денис Матвеев и Сергей Корсаков, специалисты провели в космосе 195 суток.

