Космонавт Артемьев сбил пешехода
Космонавт Олег Артемьев сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте, пострадавший — сотрудник Центра подготовки космонавтов Анатолий Уронов. Об этом сообщает Роскосмос.
«ДТП произошло в понедельник вечером в условиях ограниченной видимости на плохо освещенной дороге вне зоны пешеходного перехода, Олег Артемьев не заметил переходившего дорогу человека. <...> Артемьев был трезв. На место ДТП он вызвал врачей и оказал первую помощь пострадавшему», — говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.
Отмечается, что пострадавшего госпитализировали в Щелково с переломами. Роскосмос и ЦПК оказывают ему и его семье всю необходимую помощь.
Олег Артемьев вернулся с Международной космической станции 29 сентября, напоминает телеканал «360». На Землю вернулись также космонавты Денис Матвеев и Сергей Корсаков, специалисты провели в космосе 195 суток.
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