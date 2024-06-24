СМИ: Кортеж премьера Венгрии Орбана попал в аварию, один полицейский погиб

Конвой закрыл перекрестки для обеспечения безопасного проезда автоколонны премьера, однако 69-летняя женщина за рулем BMW не заметила, что перекресток был закрыт для движения и повернула налево, столкнувшись с мотоциклом 61-летнего полицейского, который сопровождал машину Орбана.

Удар оказался настолько сильным, что мотоциклиста отбросило на его коллегу, также следовавшего в колонне на мотоцикле. 27-летний полицейский отделался ранениями. Несмотря на усилия медиков, 61-летний полицейский скончался от полученных травм вскоре после столкновения, передает «Радиоточка НСН».