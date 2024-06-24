СМИ: Кортеж премьера Венгрии Орбана попал в аварию, один полицейский погиб
Один полицейский погиб, другой получил серьезные травмы в результате ДТП с участием кортежа премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в немецком Штутгарте, сообщает немецкий BILD.
Столкновение произошло с участием мотополицейских из отдела дорожного движения Штутгарта, которые сопровождали Орбана.
Конвой закрыл перекрестки для обеспечения безопасного проезда автоколонны премьера, однако 69-летняя женщина за рулем BMW не заметила, что перекресток был закрыт для движения и повернула налево, столкнувшись с мотоциклом 61-летнего полицейского, который сопровождал машину Орбана.
Удар оказался настолько сильным, что мотоциклиста отбросило на его коллегу, также следовавшего в колонне на мотоцикле. 27-летний полицейский отделался ранениями. Несмотря на усилия медиков, 61-летний полицейский скончался от полученных травм вскоре после столкновения, передает «Радиоточка НСН».
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