СМИ: в США водитель врезался в машину рядом с кортежем Байдена
18 декабря 202306:41
В Соединенных Штатах водитель машины врезался в автомобиль рядом с автоколонной президента Джо Байдена, сообщает Reuters.
Инцидент произошел 17 декабря в штате Дэлавер. Там глава государства проводит выходные вместе с первой леди.
Байден и Джилл не пострадали.
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- СМИ: в США водитель врезался в машину рядом с кортежем Байдена
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru