СМИ: в США водитель врезался в машину рядом с кортежем Байдена

В Соединенных Штатах водитель машины врезался в автомобиль рядом с автоколонной президента Джо Байдена, сообщает Reuters.

Президент США Джо Байден упал с велосипеда

Инцидент произошел 17 декабря в штате Дэлавер. Там глава государства проводит выходные вместе с первой леди.

Байден и Джилл не пострадали.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден

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