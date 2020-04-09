Коронавирус выявили у пресс-секретаря челябинского губернатора
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уходит на самоизоляцию в рабочем кабинете после того, как у его пресс-секретаря Сергея Зюся выявили коронавирус — у представителя главы региона условно-положительный результат теста, сообщает Ura.ru.
По словам Текслера, Зюсь — 33-й житель региона с таким диагнозом. Пресс-секретарь не ездил за границу в этом году, отметил губернатор. Известно, что Зюсь в больнице, но чувствует себя хорошо.
У самого Текслера и тех сотрудников администрации, кто контактировал с Зюсем, результаты анализов отрицательные.
В материале отмечается, что Текслер — единственный губернатор, которые с начала пандемии ежедневно общался в журналистами. Со временем это общение перешло в формат видеосвязи.
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