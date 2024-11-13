Контрактник получил шесть лет колонии за нежелание участвовать в СВО

Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима. Бекназаров находился в зоне боевых действий в пункте временной дислокации, где и причинил себе увечья — несколько гематом и рвано-ушибленную рану. Ему оказали помощь медработники. Также известно, что Бекназаров отсутствовал на службе с декабря 2023 года по февраль 2024 года.

Защита осужденного предприняла попытку оспорить решение суда, мотивировав это тем, что у Бекназарова двое несовершеннолетних детей, а также тем, что он ранее принимал участие в спецоперации и получил государственную награду. Суд не принял во внимание доводы защиты и оставил приговор в силе.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил России был приговорен Южно-Сахалинским военным гарнизонным судом к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за повторный отказ отправиться в зону спецоперации России на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

