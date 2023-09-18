Контрактник получил пять с половиной лет колонии за уклонение от мобилизации
Североосетинский военный суд приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима контрактника, уклонявшегося от службы во время проведения мобилизации. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что осужденный отсутствовал в воинской части с 25 сентября 2022 года по 10 февраля 2023 года. При этом причины его отсутствия и неисполнения обязанностей не выяснены.
Ранее владикавказский гарнизонный военный суд впервые в практике признал военнослужащую женщину — ефрейтора Мадину Кабалоеву — виновной в уклонении от мобилизации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru