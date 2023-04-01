СМИ: пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом на Кубе

Пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в центральной части Кубы, сообщают СМИ со ссылкой на генерального консула РФ Нану Мгеладзе.

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Отмечается, что двоих пострадавших россиян прооперировали. Сейчас их жизням ничего не угрожает.

По данным СМИ, автобус с российскими и французскими туристами ехал из Тринидада в Варадеро. Автобус перевернулся из-за выехавшего навстречу большегруза.

Ранее «Радиоточка НСН» со ссылкой на исследования «Ренессанс страхования» и сервиса «Автокод» сообщала, что самыми опасными автомобилистами оказались граждане в возрасте 18-25 лет.

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Фото: telegram.org
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