СМИ: пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом на Кубе
Пятеро россиян пострадали в ДТП с туристическим автобусом в центральной части Кубы, сообщают СМИ со ссылкой на генерального консула РФ Нану Мгеладзе.
Отмечается, что двоих пострадавших россиян прооперировали. Сейчас их жизням ничего не угрожает.
По данным СМИ, автобус с российскими и французскими туристами ехал из Тринидада в Варадеро. Автобус перевернулся из-за выехавшего навстречу большегруза.
Ранее «Радиоточка НСН» со ссылкой на исследования «Ренессанс страхования» и сервиса «Автокод» сообщала, что самыми опасными автомобилистами оказались граждане в возрасте 18-25 лет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru