Конфликт чеченцев с силовиками произошел в центре Симферополя

Массовая драка местных жителей и приезжих чеченцев в Симферополе переросла в стычку с полицией. Прибывшие на место происшествия силовики попытались разнять дерущихся, однако участники драки стали отбивать приятеля у них. В результате правоохранителям удалось задержать нападавшего.