Конфликт чеченцев с силовиками произошел в центре Симферополя

Массовая драка местных жителей и приезжих чеченцев в Симферополе переросла в стычку с полицией. Прибывшие на место происшествия силовики попытались разнять дерущихся, однако участники драки стали отбивать приятеля у них. В результате правоохранителям удалось задержать нападавшего.

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Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства.

В драке участвовали более десяти человек, сообщает РЕН ТВ. Конфликт произошел в центре Симферополя.


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ТЕГИ:ДракаСимферополь
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