Конфликт чеченцев с силовиками произошел в центре Симферополя
29 июля 202115:20
Массовая драка местных жителей и приезжих чеченцев в Симферополе переросла в стычку с полицией. Прибывшие на место происшествия силовики попытались разнять дерущихся, однако участники драки стали отбивать приятеля у них. В результате правоохранителям удалось задержать нападавшего.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, выясняются все обстоятельства.
В драке участвовали более десяти человек, сообщает РЕН ТВ. Конфликт произошел в центре Симферополя.
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29 июля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru