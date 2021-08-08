Компания «РЖД» начала проверку качества услуг в вагоне-ресторане поезда после отравления детей
Холдинг «РЖД» начал проверку обстоятельств и причин госпитализации в больницы Кубани с подозрением на кишечную инфекцию детей из поезда Мурманск-Адлер, сообщает пресс-служба СКЖД в воскресенье.
«В частности, проводится проверка соблюдения условий и качества оказания услуг в вагоне-ресторане. Вагон-ресторан пассажирского поезда №225/226 Мурманск-Адлер обслуживала компания ООО "НТС" на правах договора аренды с АО "ФПК"», - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, дети чувствуют себя удовлетворительно, их здоровью ничто не угрожает. Маленьких пассажиров доставят бесплатно к месту отдыха.
Напомним, в лечебные учреждения Кубани госпитализированы 87 детей с поезда Мурманск — Адлер. Они направлялись в оздоровительный лагерь, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги 7 августа. Отмечается, что в Туапсинскую ЦРБ №1 с кишечной инфекцией госпитализированы 67 несовершеннолетних, в Апшеронскую - 12, в Белореченскую - 8, уточняет «Интерфакс».
В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в вагоне-ресторане обнаружены просроченные продукты.
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