Власти Карелии отправили на Кубань педиатра и открыли горячую линию после отравления детей в поезде
Из Карелии на Кубань направлен главный врач Петрозаводской городской детской больницы для контроля за лечением отравившихся в поезде Москва-Адлер детей, которые госпитализированы с кишечной инфекцией в больницы Краснодарского края. Также в республике открыли горячую линию в связи с произошедшими событиями, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Карелии Артур Парфенчиков.
«Для контроля за лечением направил в Туапсе главного врача Петрозаводской городской детской больницы Надежду Дрейзис - нашего опытного педиатра. Кроме того, по моему поручению Минздрав республики создал горячую линию для родителей. Узнать о состоянии детей и ходе лечения они могут по телефону: 8-800-201-06-57», - написал глава Карелии.
По словам Парфенчикова, дети в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии.
«На сегодня врачи оценивают состояние каждого ребенка как удовлетворительное, тяжелых нет. Напомню, 140 ребят из Карелии направлялись на отдых в детские лагеря. Это была коммерческая группа, путевки приобретались через турфирму. Сейчас все 43 ребенка находятся под постоянным наблюдением медиков», - отметил глава республики.
Напомним, в лечебные учреждения Кубани госпитализированы 87 детей с поезда Мурманск — Адлер. Они направлялись в оздоровительный лагерь, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги 7 августа. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, в вагоне-ресторане обнаружены просроченные продукты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru