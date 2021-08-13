Компания-перевозчик заявила, что взорвавшийся в Воронеже автобус был исправен

Взорвавшийся в четверг в центре Воронежа автобус был технически исправен. Об этом заявили «Интерфаксу» в пресс-службе компании-перевозчика АТП-1.

В компании сообщили, что у автобуса был дизельный двигатель, «вероятность самопроизвольного взрыва которого является нулевой». Также перевозчик подчеркнул, что автобус был новым, он выпущен в 2016 году, и технически исправным.

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По его словам, последний раз автобус прошёл комплексный техосмотр 6 августа.

Ранее сегодня стало известно, что число жертв после взрыва в автобуса увеличилось до двух, передает RT. Об это рассказал губернатор региона Александр Гусев. По его словам, еще одна женщина скончалась в больнице от полученных травм.

Пострадал во время ЧП 21 человек.

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ФОТО: sledcom.ru
ТЕГИ:ПострадавшиеАвтобусВоронеж
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