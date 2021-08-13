Компания-перевозчик заявила, что взорвавшийся в Воронеже автобус был исправен

Взорвавшийся в четверг в центре Воронежа автобус был технически исправен. Об этом заявили «Интерфаксу» в пресс-службе компании-перевозчика АТП-1.

В компании сообщили, что у автобуса был дизельный двигатель, «вероятность самопроизвольного взрыва которого является нулевой». Также перевозчик подчеркнул, что автобус был новым, он выпущен в 2016 году, и технически исправным.