Комментатор Скворцов получил травму в Новосибирске в стычке с посетителями бара

Спортивный комментатора Роман Скворцов госпитализирован в Новосибирске в результате получения травм в ходе конфликта с посетителями одного из баров в областном центре. Об этом свидетельствуют записи с камеры видеонаблюдения, сообщили сразу несколько информагентств со ссылкой на правоохранительные органы.

Из этих данных следует, что Скворцов, выйдя из бара, столкнулся на улице с двумя посетителями из другого заведения. Один из оппонентов ударил Скворцова, отчего тот упал. Как подчеркнули силовики, внутри баров никаких стычек не происходило.

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У госпитализированного в ночь на 9 февраля Скворцова диагностированы ушиб мозга и гематома. Сейчас 49-летнему пострадавшему комментатору проводят дополнительные обследования.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», его доставили в больницу с Красного проспекта, где находится большое количество баров и ресторанов. В Новосибирске 8-9 февраля проходил Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.

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ФОТО: ТАСС / Станислав Красильников
ТЕГИ:НовосибирскДракаСпорт

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