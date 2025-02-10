Комментатор Скворцов получил травму в Новосибирске в стычке с посетителями бара

Спортивный комментатора Роман Скворцов госпитализирован в Новосибирске в результате получения травм в ходе конфликта с посетителями одного из баров в областном центре. Об этом свидетельствуют записи с камеры видеонаблюдения, сообщили сразу несколько информагентств со ссылкой на правоохранительные органы.

Из этих данных следует, что Скворцов, выйдя из бара, столкнулся на улице с двумя посетителями из другого заведения. Один из оппонентов ударил Скворцова, отчего тот упал. Как подчеркнули силовики, внутри баров никаких стычек не происходило.