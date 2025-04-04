Комиссии Ространснадзора назвали причины аварии танкеров в Керченском проливе

Основными причинами аварии танкеров в Керченском проливе в середине декабря 2024 года и разлива мазута стали допущенные капитанами и судовладельцами нарушения ограничений по сезону плавания в данной акватории. К такому выводу пришли две комиссии Ространснадзора с участием экспертов Минтранса и Росморречфлота. О завершении расследования сообщил министр транспорта Роман Старовойт.

Соглансо данным комиссий, экипажи танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» также не были укомплектованы подготовленными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса. Материалы расследования передадут в Следственный комитет. Кроме того, комиссии подготовили набор предложений по организационным и правовым мерам с целью недопущения подобных чрезвычайных происшествий в дальнейшем.