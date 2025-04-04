Комиссии Ространснадзора назвали причины аварии танкеров в Керченском проливе

Основными причинами аварии танкеров в Керченском проливе в середине декабря 2024 года и разлива мазута стали допущенные капитанами и судовладельцами нарушения ограничений по сезону плавания в данной акватории. К такому выводу пришли две комиссии Ространснадзора с участием экспертов Минтранса и Росморречфлота. О завершении расследования сообщил министр транспорта Роман Старовойт.

Соглансо данным комиссий, экипажи танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» также не были укомплектованы подготовленными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса. Материалы расследования передадут в Следственный комитет. Кроме того, комиссии подготовили набор предложений по организационным и правовым мерам с целью недопущения подобных чрезвычайных происшествий в дальнейшем.

Проверки танкерного флота проводятся в РФ после ЧП в Черном море в декабре

Авария с танкерами произошла в условиях шторма 15 декабря 2024 года. В общей сложности они перевозили девять тысяч тонн мазута. Топливо разлилось при разрушении корпусов судов.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по оценке Росприроднадзора, совокупный ущерб от катастрофы составил почти 85 миллиардов рублей. На побережье Краснодарского края в районе Анапы и в Крыму регулярно фиксируются повторные выборы мазута на берег.

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ФОТО: ТАСС / Максим Григорьев
ТЕГИ:Керченский ПроливКатастрофаСудно

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