Комик Бебуришвили попал в ДТП в Москве

По словам юмориста, авария произошла из-за того, что он не справился на повороте с управлением на мокрой дороге.

Бебуришвили отметил, что находился в машине один и не пострадал.

Ранее издание Readovka подтвердило, что глава медиахолдинга Алексей Костылев пришел в сознание после ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

