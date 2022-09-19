Командир Boeing умер во время полёта из Новокузнецка в Санкт-Петербург

В сообщении говорится, что инцидент произошёл 18 сентября. Второй пилот принял решение экстренно посадить лайнер аэропорту Омска, куда прибыла бригада скорой помощи.

«Реанимационная бригада прибыла в аэропорт за 10 минут до посадки. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи», - уточнили в ведомстве, добавив, что причиной смерти 51-летнего капитана стала тромбоэмболия лёгочной артерии.

Ранее ведущий праздничных мероприятий, участник лиги КВН «Новая версия» Никита Сумароков скончался в Нижнем Тагиле в возрасте 30 лет. Как сообщает телеканал «360», он не дожил месяц до свадьбы.

