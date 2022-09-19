Командир Boeing умер во время полёта из Новокузнецка в Санкт-Петербург
Командир Boeing, летевшего из Новокузнецка в Санкт-Петербург, умер на борту, сообщает пресс-службе минздрава Омской области.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл 18 сентября. Второй пилот принял решение экстренно посадить лайнер аэропорту Омска, куда прибыла бригада скорой помощи.
«Реанимационная бригада прибыла в аэропорт за 10 минут до посадки. Бригада констатировала смерть пилота до оказания медицинской помощи», - уточнили в ведомстве, добавив, что причиной смерти 51-летнего капитана стала тромбоэмболия лёгочной артерии.
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