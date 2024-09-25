Колокольцев: Ущерб от IT-преступлений в 2024 году превысил 116 миллиардов рублей
Ущерб от IT-преступлений в России с начала 2024 года превысил 116 миллиардов рублей, заявил министр МВД Владимир Колокольцев на заседании общественного совета.
По его словам, за последние пять лет количество киберпреступлений выросло более чем вдвое. Подобные преступления также составляют около 40% в общем массиве.
«Почти каждое второе преступление, а по тяжким и особо тяжким составам этот показатель уже приблизился к 60%», — пояснил Колокольцев.
Как добавил министр, технологии обмана россиян становятся все более изобретательными, мошенники нередко используют дипфейки либо отправляют сообщения от лица различных ведомств.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что к стремительному росту киберпреступлений привела незащищенность персональных данных россиян, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru