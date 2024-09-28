Количество жертв взрыва на АЗС в Дагестане возросло до 11 человек

Спасатели извлекли еще одного погибшего из-под завалов на автозаправочной станции в Дагестане, где 27 сентября произошел взрыв и пожар, сообщила пресс-служба МЧС. Таким образом, число жертв возросло до 11 человек.

В связи с трагедией власти республики объявили 28 сентября днем траура и пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавшим.

В Дагестане после взрыва АЗС зарегистрировали превышение загрязняющих веществ

Взрыв произошел вечером в поселке Новый Хушет, расположенном на федеральной трассе в Карабудахкентском районе. После взрыва на заправке начался пожар, который удалось локализовать.

В результате инцидента здание заправки было разрушено, несколько автомобилей получили повреждения. Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение загрязняющих веществ в воздухе в 300-500 метрах от места происшествия, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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