Количество жертв взрыва на АЗС в Дагестане возросло до 11 человек

Спасатели извлекли еще одного погибшего из-под завалов на автозаправочной станции в Дагестане, где 27 сентября произошел взрыв и пожар, сообщила пресс-служба МЧС. Таким образом, число жертв возросло до 11 человек.

В связи с трагедией власти республики объявили 28 сентября днем траура и пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавшим.