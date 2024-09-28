Количество жертв взрыва на АЗС в Дагестане возросло до 11 человек
Спасатели извлекли еще одного погибшего из-под завалов на автозаправочной станции в Дагестане, где 27 сентября произошел взрыв и пожар, сообщила пресс-служба МЧС. Таким образом, число жертв возросло до 11 человек.
В связи с трагедией власти республики объявили 28 сентября днем траура и пообещали оказать помощь семьям погибших и пострадавшим.
Взрыв произошел вечером в поселке Новый Хушет, расположенном на федеральной трассе в Карабудахкентском районе. После взрыва на заправке начался пожар, который удалось локализовать.
В результате инцидента здание заправки было разрушено, несколько автомобилей получили повреждения. Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали превышение загрязняющих веществ в воздухе в 300-500 метрах от места происшествия, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Картаполов заявил о возможности ядерного удара в ответ на атаки вглубь России
- В Германии супружеской паре грозит тюремный срок за стриминг российских телеканалов
- Количество жертв взрыва на АЗС в Дагестане возросло до 11 человек
- Китай призвал США прекратить давление из-за конфликта в Украине
- Срок расследования дела экс-замминистра обороны Иванова продлен до декабря
- Reuters сообщил о потере связи с лидером «Хезболлы» после ударов Израиля
- Turkish Airlines отказала россиянину в перелете из Стамбула в Панаму
- В Дагестане после взрыва АЗС зарегистрировали превышение загрязняющих веществ
- Депутат Бессараб рассказала, кто из россиян получит удвоенную выплату к пенсии
- В Израиле заявили о ликвидации командира ракетного подразделения «Хезболлах»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru