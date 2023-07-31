Количество заболевших кишечной инфекцией в лагере под Тулой выросло до 31

Число заболевших кишечной инфекцией в лагере под Тулой увеличилось до 31, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

В Удмуртии отравились более 20 человек

Уточняется, что специалисты устанавливают причину возникновения очага инфекции. В Роспотребнадзоре отметили, что заболели 29 детей и двое взрослых.

Пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщила, что заболевшие находятся в летнем оздоровительном лагере им. С. Чекалина в Тульской области.

Ранее стало известно, что около 70 детей обратились за медицинской помощью с кишечным заболеванием в лагере в Республике Алтай, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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