Количество заболевших кишечной инфекцией в лагере под Тулой выросло до 31
Число заболевших кишечной инфекцией в лагере под Тулой увеличилось до 31, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
Уточняется, что специалисты устанавливают причину возникновения очага инфекции. В Роспотребнадзоре отметили, что заболели 29 детей и двое взрослых.
Пресс-служба регионального следственного управления СК РФ сообщила, что заболевшие находятся в летнем оздоровительном лагере им. С. Чекалина в Тульской области.
Ранее стало известно, что около 70 детей обратились за медицинской помощью с кишечным заболеванием в лагере в Республике Алтай, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru