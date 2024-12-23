Количество пострадавших в ДТП в Москве увеличилось до 17

Среди них – один ребенок. Госпитализированы 15 человек, включая несовершеннолетнего и двух сотрудников МЧС. Еще двум пострадавшим оказывается амбулаторное лечение. Территория вокруг происшествия оцеплена. Рядом с автобусом лежат несколько крупных деревьев.

ДТП произошло на Новочеркасском бульваре. По предварительным данным, водитель пожарной машины проехал на красный свет и столкнулся с автобусом и тремя автомобилями.

Ранее на Аминьевской эстакаде в Москве столкнулись 14 автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

