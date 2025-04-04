Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Саратовской области
Два легковых автомобиля и фура столкнулись на трассе в Саратовской области, при ДТП легковушки загорелись. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства области Юрий Юрин.
«В Красноармейском районе вблизи села Каменка произошло столкновение двух легковых автомобилей и фуры с последующим возгоранием легковых автомобилей», — написал Юрин в Telegram-канале.
При аварии погибли четыре человека. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее шесть человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом на автодороге Мариуполь — Безыменное в Донецкой Народной Республике, пишет RT.
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