Количество пострадавших при взрыве на месторождении в Югре увеличилось до шести
15 августа 202301:36
В Югре количество пострадавших при взрыве на Талинском нефтяном месторождении увеличилось до шести человек, сообщил департамент здравоохранения ХМАО.
Пострадавшие госпитализированы в состоянии тяжелой степени тяжести. Еще два человека погибли.
На месте происшествия происходило горение трех вагон-бытовок и трех единиц грузовой техники.
Стало известно о двух взрывах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru