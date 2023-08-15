Количество пострадавших при взрыве на месторождении в Югре увеличилось до шести

В Югре количество пострадавших при взрыве на Талинском нефтяном месторождении увеличилось до шести человек, сообщил департамент здравоохранения ХМАО.

До 12 человек возросло количество погибших при взрыве на АЗС в Махачкале

Пострадавшие госпитализированы в состоянии тяжелой степени тяжести. Еще два человека погибли.

На месте происшествия происходило горение трех вагон-бытовок и трех единиц грузовой техники.

Стало известно о двух взрывах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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