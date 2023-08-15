Количество погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 27 человек
15 августа 202306:42
Количество погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале увеличилось до 27, сообщает РИА Новости.
Как заявил прибывший в Дагестан первый заместитель главы Минздрава России Виктор Фисенко, в больницах Махачкалы находятся 66 пострадавших, 10 из них в тяжелом состоянии.
Самолет МЧС России доставит пострадавших при взрыве из Махачкалы в лечебные учреждения Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru