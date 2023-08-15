Количество погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 27 человек

Количество погибших в результате взрыва на автозаправочной станции в Махачкале увеличилось до 27, сообщает РИА Новости.

До 12 человек возросло количество погибших при взрыве на АЗС в Махачкале

Как заявил прибывший в Дагестан первый заместитель главы Минздрава России Виктор Фисенко, в больницах Махачкалы находятся 66 пострадавших, 10 из них в тяжелом состоянии.

Самолет МЧС России доставит пострадавших при взрыве из Махачкалы в лечебные учреждения Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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