Количество погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале увеличилось до 27 человек

Как заявил прибывший в Дагестан первый заместитель главы Минздрава России Виктор Фисенко, в больницах Махачкалы находятся 66 пострадавших, 10 из них в тяжелом состоянии.

Самолет МЧС России доставит пострадавших при взрыве из Махачкалы в лечебные учреждения Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

