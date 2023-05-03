Кол по истории мог стать причиной стрельбы в школе в Белграде. Видео
Подросток в столице Сербии мог устроить стрельбу в учебном заведении из-за плохой оценки по истории. Такую версию опубликовало сербское издание «Вечерние новости», ссылаясь на источники, знакомые с обстоятельствами ЧП.
По информации газеты, 14-летний ученик седьмого класса получил единицу по этому предмету. Согласно последним данным МВД Сербии, в результате стрельбы убиты девять человек, включая охранника. Как уточняет RT, ещё семь человек ранены.
Как сообщает МВД, школьник вошел в кабинет во время урока истории, и расстрелял пять обойм из пистолета своего отца. По данным прессы, подросток не был проблемным, хорошо учился. В СМИ появилась информация, что он находился под воздействием наркотиков.
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», в России 16-летний подросток устроил стрельбу в школе ради «шутки». Произошло это в Санкт-Петербурге. В этом случае, к счастью, обошлось без жертв.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru