Кол по истории мог стать причиной стрельбы в школе в Белграде. Видео

Подросток в столице Сербии мог устроить стрельбу в учебном заведении из-за плохой оценки по истории. Такую версию опубликовало сербское издание «Вечерние новости», ссылаясь на источники, знакомые с обстоятельствами ЧП.

По информации газеты, 14-летний ученик седьмого класса получил единицу по этому предмету. Согласно последним данным МВД Сербии, в результате стрельбы убиты девять человек, включая охранника. Как уточняет RT, ещё семь человек ранены.