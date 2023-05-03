Кол по истории мог стать причиной стрельбы в школе в Белграде. Видео

Подросток в столице Сербии мог устроить стрельбу в учебном заведении из-за плохой оценки по истории. Такую версию опубликовало сербское издание «Вечерние новости», ссылаясь на источники, знакомые с обстоятельствами ЧП.

По информации газеты, 14-летний ученик седьмого класса получил единицу по этому предмету. Согласно последним данным МВД Сербии, в результате стрельбы убиты девять человек, включая охранника. Как уточняет RT, ещё семь человек ранены.

Юноша и девушка задержаны за убийство школьницы под Петербургом

Как сообщает МВД, школьник вошел в кабинет во время урока истории, и расстрелял пять обойм из пистолета своего отца. По данным прессы, подросток не был проблемным, хорошо учился. В СМИ появилась информация, что он находился под воздействием наркотиков.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», в России 16-летний подросток устроил стрельбу в школе ради «шутки». Произошло это в Санкт-Петербурге. В этом случае, к счастью, обошлось без жертв.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:ШколаСтрельбаСербия

Горячие новости

Все новости

партнеры