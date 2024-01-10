Клуб «Мутабор» закрыли на 90 суток

Суд в Москве на 90 суток приостановил работу клуба "Мутабор" за нарушение санитарных норм на голой вечеринке

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Суд

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