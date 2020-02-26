Клишас назвал анонимность в интернете причиной подготовки массового убийства в Саратове

«События в Саратове говорят о том, что проблема анонимности в интернете остается серьезной проблемой для безопасности граждан. Социальные сети сами должны установить правила, при которых распространение экстремистской идеологии через соцсети станет невозможным», - цитирует сенатора РИА Новости.

Напомним, что ФСБ отчиталась о пресечении подготовки атаки на одно из саратовских образовательных учреждений, которую готовили двое подростков 2005 года рождения. Сообщается, что оба состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Подростки даже успели обзавестись оружием – обрезом охотничьего ружья.

