Клишас назвал анонимность в интернете причиной подготовки массового убийства в Саратове
Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что события в Саратове, где ФСБ пресекла подготовку массового убийства в школе, вызваны анонимностью в интернете.
«События в Саратове говорят о том, что проблема анонимности в интернете остается серьезной проблемой для безопасности граждан. Социальные сети сами должны установить правила, при которых распространение экстремистской идеологии через соцсети станет невозможным», - цитирует сенатора РИА Новости.
Напомним, что ФСБ отчиталась о пресечении подготовки атаки на одно из саратовских образовательных учреждений, которую готовили двое подростков 2005 года рождения. Сообщается, что оба состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Подростки даже успели обзавестись оружием – обрезом охотничьего ружья.
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