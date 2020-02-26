ФСБ задержала подростков, готовивших массовое убийство в Саратове

Правоохранительные органы задержали в Саратове двух подростков 2005 года рождения по подозрению в подготовке массового убийства в одном из учебных заведений. Об этом сообщили в среду в ФСБ, передает РИА Новости.

Подростков задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили обрез охотничьего ружья. По версии спецслужб, подозреваемые собирались использовать самодельные зажигательные смеси, инструкции по изготовлению которых они нашли в интернете. Утверждается, что оба задержанных признались в подготовке убийства из мести.

В ФСБ утверждают, что подростки состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида.

18 февраля сотрудники ФСБ отчитались о предотвращении терактов в Крыму, которые, по данным спецслужб, готовили подростки 2003 и 2004 годов рождения.

