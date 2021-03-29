Клиенты Сбера пожаловались на сбой сервисов
29 марта 202110:34
Пользователи мобильного приложения «Сбербанк онлайн» испытывают проблемы при входе в сервис, также не проходит оплата через терминалы кредитной организации в магазинах. По данным DownDetector, к 10 часам утра пришло порядка двух тысяч жалоб на сбой.
Неполадки в работе сервисов Сбера наблюдаются у клиентов как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в регионах.
О сбое в работе мобильного приложения Сбера также сообщалось 18 февраля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru