Клиенты Сбера пожаловались на сбой сервисов

Пользователи мобильного приложения «Сбербанк онлайн» испытывают проблемы при входе в сервис, также не проходит оплата через терминалы кредитной организации в магазинах. По данным DownDetector, к 10 часам утра пришло порядка двух тысяч жалоб на сбой.

Неполадки в работе сервисов Сбера наблюдаются у клиентов как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в регионах.

О сбое в работе мобильного приложения Сбера также сообщалось 18 февраля.

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ФОТО: Константин Михальчевский//РИА Новости
ТЕГИ:СбойСбербанк
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