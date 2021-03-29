Клиенты Сбера пожаловались на сбой сервисов

Пользователи мобильного приложения «Сбербанк онлайн» испытывают проблемы при входе в сервис, также не проходит оплата через терминалы кредитной организации в магазинах. По данным DownDetector, к 10 часам утра пришло порядка двух тысяч жалоб на сбой.

Неполадки в работе сервисов Сбера наблюдаются у клиентов как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в регионах.

О сбое в работе мобильного приложения Сбера также сообщалось 18 февраля.

